Незаконная реклама испортила новую остановку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Остановка «Школа» на Вагонке по улице Алтайской потеряла прежний вид после того, как комплекс заклеили рекламой столичных гастролей.

Наш микрорайон наконец-то оборудовали остановочными комплексами. Но совсем недавно из обезобразили огромными афишами. Разве так можно? Получается, что остановки можно заклеивать всем подряд? А зачем было их обновлять на народные деньги? -- рассуждает житель Вагонки Алексей.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с представителем компании, занимающейся организацией гастролей этих артистов. Он рассказал, что не знает, где именно расклеивают рекламу этих спектаклей.

Может, это и не наша реклама? -- задался вопросом организатор гастролей Александр.

Однако, услышав название спектаклей, организатор все же признал, что это афиши его мероприятий.

Расклеиваем не мы лично. Думаю, что в ближайшее время эти афиши уберут заверил редакцию Александр.

Другие организаторы мероприятий в Нижнем Тагиле коллег за такое отношение к городскому имуществу осудили:

По-моему, это беспредел. Ладно, такое бы делали «залетные» прокатчики... А тут-то у себя ж в городе... -- делится эмоциями по этому поводу организатор схожих мероприятий в Нижнем Тагиле.

В полиции Нижнего Тагила уточнили, что стражи порядка вопросами законности расположения рекламных объявлений и установок не занимаются.

За законностью расположения рекламы в городе отвечает не полиция, а, скорее всего, городские службы сказали в пресс-службе УМВД.

В муниципалитете в свою очередь напоминают, что для размещения рекламы в Нижнем Тагиле необходимо пользоваться законными конструкциями, а также соблюдать Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил:

Запрещается... самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого правовыми актами Администрации города Нижний Тагил говорится в документе, утвержденном в городе.

Остановки в Нижнем Тагиле уже не первый раз подверглись вандализму: ранее их изрисовали неизвестные. Сергей Носов ранее в беседе с TagilCity.ru заявлял, что акты вандализма в Нижнем Тагиле будут предаваться гласности в целях воспитания.