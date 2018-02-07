Похититель ванны из сада под Нижним Тагилом обвиняется в хранении наркотиков

Поздним вечером 18 декабря 2017 года на ул. Новая в селе Николо-Павловское полицейские остановили иномарку с 33-летним водителем. При осмотре в передней водительской двери был найден небольшой пакетик со светлым порошком.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком весом 0,4 гр. Правоохранители выяснили, что синтетика принадлежала пассажиру иномарки. 25-летний задержанный нигде не работал, а с последнего места трудоустройства его уволили за прогулы.

В ходе следствия полицейские установили, что нарушитель причастен и к другому преступлению – краже. Вместе с другом он присмотрел на садовом участке своего знакомого чугунную ванну и, воспользовавшись отсутствием владельца, пробрался туда. Нарушители разбили ванну кувалдой, после чего сдали обломки в пункт приема.

В отношении злоумышленника было возбуждено два уголовных дела: за хранение наркотиков в крупном размере и кражу, совершенную группой лиц. Сейчас уголовные дела ждут рассмотрения в Пригородном суде, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».