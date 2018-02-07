Пугавший школьников 31-летний эксгибиционист задержан в Нижнем Тагиле
7 февраля, 13:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле задержали 31-летнего уроженца Средней Азии, которого подозревают в том, что он подкарауливал детей возле школы № 50 и показывал им свои половые органы.
Сюжеты: Нижний Тагил
О подозрительном мужчине тагильчанам стало известно после публикации TagilCity.ru о том, что неизвестный неоднократно подкарауливал детей возле школы № 50 и пугал их демонстрацией своих половых органов.
О том, что похожий на описанного в публикации мужчина разгуливает по улицам, полицейским рассказали жители Выи. На место незамедлительно направились оперативники с описанием подозреваемого: по словам тагильчан, это был мужчина азиатской внешности в темной куртке, джинсах и черной шапке с белой полосой.
Подозреваемого задержали возле дома № 13 по ул. Фрунзе: им оказался 31-летний гражданин из Средней Азии. Сейчас материалы по делу направлены следователям для принятия процессуального решения, пишет МУ МВД «Нижнетагильское».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей