Шестая музейная биеналле для школьников прошла в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в начале февраля состоялась очередная музейная биеналле. Мероприятие проводится раз в 2 года в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание россиян» и проходит в городе уже в 6-й раз.

Прошедшее мероприятие было посвящено предстоящему 300-летию Нижнего Тагила. На музейной биеналле собрались 240 школьников, которые показали свои знания в различных конкурсах и олимпиаде по краеведению.

В рамках биеналле прошли конкурсы на лучших экскурсоводов, а также на лучшую идею для экспозиции. Юные участники мероприятия во время конкурса должны были предложить свою концепцию новой выставки и творчески представить ее комиссии.

Завершением биеналле стал конкурс «Юный IT-музейщик». На нем школьники представили свои темы для поисковых исследований, которые охватили весь Урал. Начинающие следопыты реконструировали в рамках конкурса события прошедшей истории с использованием современных технологий.

Каждый участник биеналле получил свидетельство с пожеланием «Стать достойным гражданином своего Отечества». Следующее мероприятие пройдет в 2020 году, однако организаторы уже сейчас продумывают его тему, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.