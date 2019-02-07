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Депутат свердловского Заксобрания может возглавить исполком партии «Единая Россия»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат свердловского Заксобрания может возглавить исполком партии «Единая Россия»

Сегодня, 19:57ОбществоФото: пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
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