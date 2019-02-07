Депутат свердловского Заксобрания может возглавить исполком партии «Единая Россия»
Депутат Дмитрий Жуков рекомендован на должность руководителя исполкома регионального отделения «Единой России».
Президиум областного политсовета «Единой России» выдвинул кандидатуру на должность руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Кандидатом стал депутат Законодательного собрания Свердловской области, член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Дмитрий Жуков.
Секретарь регионального отделения Виктор Шептий сообщил, что работа по формированию руководящих органов продолжается в плановом порядке. На следующем этапе начнется формирование состава регионального исполкома.
Дмитрий Жуков родился в 1977 году в Серове, он окончил Уральскую академию государственной службы. С 2016 года Жуков является депутатом Заксобрания, информирует «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости