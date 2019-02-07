Депутат свердловского Заксобрания может возглавить исполком партии «Единая Россия»

Президиум областного политсовета «Единой России» выдвинул кандидатуру на должность руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Кандидатом стал депутат Законодательного собрания Свердловской области, член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Дмитрий Жуков.

Секретарь регионального отделения Виктор Шептий сообщил, что работа по формированию руководящих органов продолжается в плановом порядке. На следующем этапе начнется формирование состава регионального исполкома.