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Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Detskii ombudsmen proverit semyu v novouralske gde mat izbila trehletnego rebenka

Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске

Сегодня, 07:00ОбществоФото: svdeti.ru
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