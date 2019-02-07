Детский омбудсмен проверит случай избиения матерью трёхлетнего ребёнка в Новоуральске

В случае подтверждения факта избиения, речь будет идти в первую очередь о насилии в отношении ребёнка, что является прерогативой следственных органов. Но аппарат уполномоченного, в любом случае, не оставит инцидент без внимания.

Мы начали работать с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, чтобы выяснить, были ли ранее подобные проявления, привлекались ли родители за ненадлежащее воспитание и содержание детей, и так далее,заявил Игорь Мороков.

1 Военнослужащая в Новоуральске избила 3-летнюю дочь за отказ поесть Фото В Новоуральске мать троих детей избила своего ребенка за то, что девочка отказалась поесть.

В комиссии подтвердили наличие соответствующих запросов. Также поступило официальное подтверждение того, что мать является военнослужащей, что делает её специальным субъектом правоотношений, сообщает пресс-центр аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области.