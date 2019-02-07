Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин во второй раз стал отцом
Спортсмен из Екатеринбурга Антон Шипулин утром в четверг стал отцом во второй раз. На этот раз у экс-биатлониста родилась дочь, которую назвали Мира.
Новость о новорождённой Антон Шипулин разместил в своём Instagram-аккаунте. Девочка появилась на свет утром в четверг 7 февраля. Экс-биатлонист поделился, что лично присутствовал на родах.
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Сегодня в нашей семье еще одно чудо! 👨👩👧👧❤🙏И зовут ее Мира 3634гр. и 55 см. Это невороятное чувство присутствовать на родах и быть рядом в такой момент.спасибо любимой жене @shipulina_luiza за дочку и огромное спасибо за такую возможность @clinica_paracels 🙏🙏🙏
Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)
У супругов – Антона и Луизы – уже есть ребёнок – трёхлетний сын Дима.
Ранее титулованный спортсмен завершил карьеру и заявил о своём решении баллотироваться в депутаты Госдумы на довыборах по Серовскому ГО №174 в Свердловской области.
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