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Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин во второй раз стал отцом
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин во второй раз стал отцом

Сегодня, 12:53ОбществоФото: Instagram-аккаунт Антона Шипулина
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