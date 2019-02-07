Екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин во второй раз стал отцом

Новость о новорождённой Антон Шипулин разместил в своём Instagram-аккаунте. Девочка появилась на свет утром в четверг 7 февраля. Экс-биатлонист поделился, что лично присутствовал на родах.

У супругов – Антона и Луизы – уже есть ребёнок – трёхлетний сын Дима.