Мошенники под видом подруги выманили 11 тысяч рублей у жительницы Нижнего Тагила
Жительница Нижнего Тагила лишилась 11 тысяч рублей после действий интернет-аферистов. Мошенники от лица подруги потерпевшей пригласили женщину поучаствовать в акции, якобы проводимой одним из банков.
Участникам акции «банк» гарантировал подарить по две тысячи рублей. Для этого нужно было зарегистрироваться и оставить данные карты для перевода денег. С процедурой регистрации жертве помогли мошенники, которые под видом подруги вели переписку с тагильчанкой.
Вскоре после передачи данных со счёта жительницы Нижнего Тагила были списаны деньги. В переписке «подруга» заверила, что эти средства обязательно будут возвращены по окончании операции. Только после второго списания денежных средств женщина догадалась связаться с подругой по телефону и узнала, что та ничего не слышала про эту акцию.
С такими и похожими ситуациями в полиции Нижнего Тагила сталкиваются очень часто: «Практически ежедневно регистрируются мошенничества с использованием интернет-ресурсов». Взламывая страницы в социальных сетях, мошенники от имени друзей обращаются с просьбой выручить и перевести деньги, позже обещая вернуть долг, отметил врио начальника отдела полиции №20 Сергей Лобанов.
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