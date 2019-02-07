Мошенники под видом подруги выманили 11 тысяч рублей у жительницы Нижнего Тагила

Участникам акции «банк» гарантировал подарить по две тысячи рублей. Для этого нужно было зарегистрироваться и оставить данные карты для перевода денег. С процедурой регистрации жертве помогли мошенники, которые под видом подруги вели переписку с тагильчанкой.

Вскоре после передачи данных со счёта жительницы Нижнего Тагила были списаны деньги. В переписке «подруга» заверила, что эти средства обязательно будут возвращены по окончании операции. Только после второго списания денежных средств женщина догадалась связаться с подругой по телефону и узнала, что та ничего не слышала про эту акцию.