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МУП «ЖКХ» Ачита вел сброс канализационных стоков в местный водоем
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МУП «ЖКХ» Ачита вел сброс канализационных стоков в местный водоем

Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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