МУП «ЖКХ» Ачита вел сброс канализационных стоков в местный водоем
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ачитском ГО МУП «ЖКХ» допускало сброс канализационных стоков в местные водоемы с превышением норм вредных веществ.
По результатам прокурорской проверки в ручье Лог было превышено содержание фосфатов, аммиака и аммония. Также было установлено, что в этот ручей ведёт сброс сточных вод МУП «ЖКХ».
По решению суда предприятие обязано в срок до 1 июля 2020 года провести мероприятия по обеспечению очистки сбрасываемой воды до установленных норм.
В декабре 2018 года МУП и директор предприятия привлечены к ответственности в виде штрафов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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