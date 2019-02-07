МУП «ЖКХ» Ачита вел сброс канализационных стоков в местный водоем

По результатам прокурорской проверки в ручье Лог было превышено содержание фосфатов, аммиака и аммония. Также было установлено, что в этот ручей ведёт сброс сточных вод МУП «ЖКХ».

По решению суда предприятие обязано в срок до 1 июля 2020 года провести мероприятия по обеспечению очистки сбрасываемой воды до установленных норм.