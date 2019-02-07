Николай Цуканов и Евгений Куйвашев посетили школу №34 на Руднике в Нижнем Тагиле

Делегацию сопровождали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, глава Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов, представители администрации города, сотрудники школы и СМИ.

Мы показывали кабинеты, говорили о достижениях, показали, как школа выглядит, рассказали о проблемах,рассказала Галина Паутова.

По заверению директора учебного заведения Галины Паутовой, у школы есть проблемы с крышей и окнами. Также руководитель напомнила, что в декабре 2018 года в одном из кабинетов осыпалась штукатурка. Здание школы было возведено в 1954 году.

У нас было предписание Госпожнадзора заменить подвесной потолок, мы его заменили. Сейчас мы включены в муниципальную программу, поэтому на следующий год планируется замена окон и кровли,поделилась директор школы.

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что школьное расписание в данном учреждении соответствует санитарным нормам.

Галина Паутова рассказала гостям о достижениях учеников. Так, в президентских состязаниях и президентских играх школа №34 заняла первое место. Кроме того, учебное заведение вошло в рейтинг ТОП-100 лучших школ за участие в различных проектах, сообщила директор.