Схемы обмана букмекерскими конторами: реально ли выиграть в ставках на спорт?

Букмекерские конторы в последнее время далеко продвинулись в плане насыщения российского медиапространства рекламой о себе. И если деятельность казино разрешена лишь в специально отведённых зонах, то букмекеры проникают практически везде: спонсируют все главные внутрироссийские соревнования, расширяют сеть пунктов приема ставок от Дальнего Востока до Калининграда и внедряют новые онлайн-технологии для работы в интернете.

ЛЁГКИЙ ВЫИГРЫШ ИЛИ НЕРАВЕНСТВО СТАВОК? Практически любая контора предлагает пользователю лёгкий выигрыш в случае ставки на любой из множества предложенных исходов спортивного события. Красивые, яркие и притягательные сайты и агрессивная реклама в том же Youtube являются первым способом заманить доверчивого клиента и побудить его вложить кровные средства. Эти деньги потом пускаются в оборот и тратятся на громкие PR-кампании для того, чтобы вновь привлечь людей и наполнить бюджет конторы. При этом реального шанса выиграть у человека просто-напросто нет.

Стоит начать с того, что шансы на ставках не равны, несмотря на то, что проморолики говорят обратное. Привлечённые рекламными бюджетами «эксперты» будут уверять, что букмекерство является сложным бизнесом, который не имеет ничего общего с рулеткой или казино. Шансы игрока и конторы равны, главную роль играет умение аналитически мыслить и принимать верные решения в нужный момент. На самом деле теория вероятности утверждает, что постоянно выигрывать невозможно, победы можно достичь лишь на краткосрочном промежутке, а в дальнейшем вы начнёте проигрывать, а букмекер заработает.

Например, объективный коэффициент на любое событие рассчитывается по формуле: 100 делить на вероятность. В случае если вы выбираете между проигрышем и выигрышем команды, то коэффициент на любой из этих исходов будет равняться 2. Это означает, что на каждый вложенный рубль вам вернётся (в случае выигрыша) 2 рубля.

В букмекерских конторах целого коэффициента вы никогда не встретите. Он будет равняться в лучшем случае 1,9, но чаще 1,85 и ниже. Это значит, что с каждого выигранного рубля вы недополучаете 5, 10 или все 15 копеек. Дабы не зарождать подозрений, букмекеры называют эту комиссию «маржа», и платит её клиент с любой ставки. Кроме того, деятельность этих контор в России регулируется Центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС), где необходимо пройти регистрацию перед открытием личного кабинета. Именно через ЦУПИС вы будете вводить и выводить средства, а когда захотите снять заработанные средства, то заплатите 13% подоходного налога. Таким образом, с честно заработанного рубля 15 копеек вы отдадите букмекеру в виде маржы и ещё 13 копеек в казну государства. Стоит ли теперь говорить о равенстве ставок?

ДОГОВОРНЫЕ МАТЧИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВБРОСЫ Чтобы при таких условиях оставаться в плюсе необходимо оценивать каждое событие на 20-30% точнее конторы. Но даже если вам это удастся, то в случае длительных выигрышей лимит на ставки с вашего счета будет урезан. А это значит, что вы будете ставить одинаковые суммы, как на матчи с коэффициентом 1,5, так и с 20. При этом стоит понимать, что суперсенсации не могут происходить с такой же регулярностью, как победы фаворитов, а значит, в перспективе вы всё равно проиграете.

В отличие от тех, кто делает ставки, конторы изначально застрахованы от «нечестной» игры ставочников благодаря своим же правилам. Это значит, что абсолютно любую выигрышную ставку букмекер без объяснения причин может снизить до коэффициента 1,0.

Поводом становится возможный сговор между командами, или как его называют, договорной матч. В таком случае все выплаты по ставкам на данное событие отменяются. Независимо от того, имела ли «странность» место на самом деле. Слухи о договорных матчах нередко запускают сами конторы, что позволяет им за счёт маржи компенсировать потери в случае, если матч закончится не так, как планировал букмекер.

ТАК ВОЗМОЖНО ЛИ ВСЁ ТАКИ ВЫИГРАТЬ У БУКМЕКЕРА? Стоит понимать, что букмекерство – это в первую очередь бизнес, который должен приносить прибыль своим владельцам. При таком раскладе контора никогда не станет работать в пользу игрока и себе в убыток. Путём вышеописанных способов она всегда останется в выигрыше, тогда как пользователь будет постоянно пополнять баланс личного счёта, чтобы отыграться в «неудачный день».

Дополнительный вес конторам придают известные медиаличности, которые готовы за определённые суммы донести до людей прогнозы, выгодные букмекеру или способствовать распространению фейка о договорном матче. В результате, вы поверите – и присоединитесь к тем, кто обеспечит букмекеру гарантированный выигрыш.