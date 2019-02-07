Средний прожиточный минимум снизился на 455 руб. в Свердловской области за 2018 год

В первом квартале сумма прожиточного минимума составляла 10 тысяч 301 рубль, во втором квартале она выросла до 10 тысяч 672 рублей. В третьем квартале сумма понизилась до 10 тысяч 656 рублей. На четвертый квартал 2018 года сумма прожиточного минимума составила 10 тысяч 217 рублей.