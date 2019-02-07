Цуканов поручил разъяснять жителям Нижнего Тагила расчет тарифа на вывоз ТКО

Во время визита в город, который состоялся 7 февраля, Николай Цуканов попросил объяснять расчет стоимости тарифа на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле:

Самая острая тема сейчас – обращение с ТКО. В Нижнем Тагиле региональным оператором «Рифей» установлен тариф 845 рублей за кубометр мусора – это самый высокий по УрФО. Из чего складывается данный тариф?

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев напомнил, что тариф был одобрен Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Из прошлых комментариев ведомства известно, что тариф складывается из нескольких параметров: численности населения города, расстояния до полигонов и других моментов. Важной составляющей стоимости тарифа также является ставка на строительство нового полигона.

Тариф складывается из целого ряда составляющих. Нами был подготовлен целый пакет документов по установки тарифа. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области одобрила стоимость тарифа, объяснил Пинаев.

Пинаев также отметил, что стоимость предельно прозрачна и открыта. Проблема, которая является основополагающей для установки тарифа, – строительство полигона.

Цуканов отметил работу, которая ведется для решения проблемы вывоза и переработки ТКО, а также акцентировал внимание на осведомлении жителей Нижнего Тагила.

Владислав Пинаев подчеркнул, что администрация объясняет расчет тарифа, в дальнейшем работа по осведомлению будет продолжаться.

Вопросы возникают, и мы регулярно объясняем расчет тарифа, сказал Пинаев.

Цуканов поручил представителям администрации Нижнего Тагила продолжать осведомление населения о тарифах, установленных на вывоз ТКО. Полпред поручил учитывать мнение населения о месте строительства нового полигона:

В Нижнем Тагиле планируется строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. В связи с этим нужно обязательно прислушаться к мнению населения и выбрать безопасное место для строительства.