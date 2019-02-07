В конкурсе «Лучший в небе» был задействован тренажер самолета SSJ100

Участники конкурса соревновались на полнопилотажном тренажере самолета SSJ100. Пилоты высоко оценивают эту модель самолета, особенно отмечая легкость управления лайнером и эргономичную кабину. Об этом пишет bel.ru.

По словам президента компании Гражданские самолеты Сухого Александра Рубцова, российские воздушные суда отвечают мировым стандартам по удобству, маневренности и легкости пилотирования. И конкурс лишний раз доказал этот факт.

В этом году на конкурсе впервые был задействован полнопилотажный тренажер SSJ100, который в 2012 году был установлен на базе Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева (УИ ГА). Тренажер изготовлен в соответствии с международными требованиями, которые предъявляются к полнопилотажным тренажерам. Есть еще три таких же устройства. Пилоты используют эти тренажеры, чтобы отработать навыки управления SSJ100.

В создании тренажера для УИ ГА принимали участие несколько отечественных производителей. Компания Гражданские самолеты Сухого интегрировала макет кабины самолета с полным комплектом бортового оборудования и вычислительный комплекс с программным обеспечением (ПО), которое моделирует динамику полета воздушного судна и функционирование всех его систем. Также компания поставила и интегрировала системы генерации изображений закабинного пространства с применением ПО Аврора и систему, имитирующую акустические шумы, которую разработала компания Транзас. ЦНТУ Динамика стала общим интегратором данного проекта.