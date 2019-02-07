В конкурсе «Лучший в небе» был задействован тренажер самолета SSJ100
В среду, 6 февраля, стали известны имена победителей конкурса «Лучший в небе», который проводился среди курсантов летных училищ. Организаторы мероприятия – Росавиация, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Аэрофлот и Гражданские самолеты Сухого.
Участники конкурса соревновались на полнопилотажном тренажере самолета SSJ100. Пилоты высоко оценивают эту модель самолета, особенно отмечая легкость управления лайнером и эргономичную кабину. Об этом пишет bel.ru.
По словам президента компании Гражданские самолеты Сухого Александра Рубцова, российские воздушные суда отвечают мировым стандартам по удобству, маневренности и легкости пилотирования. И конкурс лишний раз доказал этот факт.
В этом году на конкурсе впервые был задействован полнопилотажный тренажер SSJ100, который в 2012 году был установлен на базе Ульяновского института гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева (УИ ГА). Тренажер изготовлен в соответствии с международными требованиями, которые предъявляются к полнопилотажным тренажерам. Есть еще три таких же устройства. Пилоты используют эти тренажеры, чтобы отработать навыки управления SSJ100.
В создании тренажера для УИ ГА принимали участие несколько отечественных производителей. Компания Гражданские самолеты Сухого интегрировала макет кабины самолета с полным комплектом бортового оборудования и вычислительный комплекс с программным обеспечением (ПО), которое моделирует динамику полета воздушного судна и функционирование всех его систем. Также компания поставила и интегрировала системы генерации изображений закабинного пространства с применением ПО Аврора и систему, имитирующую акустические шумы, которую разработала компания Транзас. ЦНТУ Динамика стала общим интегратором данного проекта.
Приняв участие в проекте по созданию тренажера SSJ100 для УИ ГА, компания Гражданские самолеты Сухого развила умение создавать полнопилотажные тренажеры, а также помогла пилотам быстрее освоить управление самолетом SSJ100. Ранее компания вместе с L-3 LINK S&T создала тренажеры, которые сейчас стоят в Венеции и учебных центрах ГСС в городе Жуковский.
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