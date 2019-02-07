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В конкурсе «Лучший в небе» был задействован тренажер самолета SSJ100
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В конкурсе «Лучший в небе» был задействован тренажер самолета SSJ100

Сегодня, 17:22ОбществоФото: wikipedia.org
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