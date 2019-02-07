Житель поселка Арти предстанет перед судом за оскорбление полицейского

Молодой человек был замечен полицейским на одной из улиц поселка Арти. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейский попросил его проехать с ним, молодой человек начал оскорблять его. Оскорбления после задержания продолжились в машине. Когда мужчину попытались вывести из машины, он применил насилие в отношении полицейского.