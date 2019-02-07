Житель поселка Арти предстанет перед судом за оскорбление полицейского
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
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26-летний житель поселка Арти предстанет перед судом за оскорбление полицейского и применение в отношении него насилия.
Молодой человек был замечен полицейским на одной из улиц поселка Арти. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейский попросил его проехать с ним, молодой человек начал оскорблять его. Оскорбления после задержания продолжились в машине. Когда мужчину попытались вывести из машины, он применил насилие в отношении полицейского.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, учитывая, что обвиняемый ранее не был судим, он принес извинения и возместил моральный вред, в суд направлено ходатайство о назначении наказания в виде штрафа.
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