Четверых вернувшихся из Сирии детей отправят в Свердловскую область
Сегодня, 17:36ОбществоФото: страница Анны Кузнецовой в Facebook
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Четверо детей, которые вернулись в Россию из Сирии, будут отправлены жить в Свердловскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова.
Накануне детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова вывезла из неподконтрольного государству лагеря «Аль-Холь» 35 российских детей. 26 из них уже прибыли из Сирии в Москву, девять ожидают в Дамаске оформления нужных документов.
По словам Кузнецовой, четверо детей, которые являются братьями и сестрами, будут отправлены в Артемовский, где их уже ждет опекун.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. С декабря 2018 года по 5 февраля 2020 года из Ирака были возвращены 122 российских ребенка, из Сирии — восемь.
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