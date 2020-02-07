Четверых вернувшихся из Сирии детей отправят в Свердловскую область

Накануне детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова вывезла из неподконтрольного государству лагеря «Аль-Холь» 35 российских детей. 26 из них уже прибыли из Сирии в Москву, девять ожидают в Дамаске оформления нужных документов.

По словам Кузнецовой, четверо детей, которые являются братьями и сестрами, будут отправлены в Артемовский, где их уже ждет опекун.