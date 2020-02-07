Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал арест своего старшего брата
Сегодня, 13:29ОбществоФото: Страница Андрея Альшевских в соцсети Facebook
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Депутат Государственной думы Андрей Альшевских шокирован новостью об аресте брата. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки,написал он.
Напомним, в конце января в Екатеринбурге и в Москве были задержаны трое жителей Свердловской области. Они подозреваются в похищении денег из банковских ячеек на сумму более 2,6 млн долларов. Одним из задержанных оказался старший брат депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских. Сам депутат пояснил, что с братом он не общается.
Брат депутата Госдумы Альшевских арестован по делу о кражах из банковских ячеек
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