Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал арест своего старшего брата

Ошарашен новостью о брате. Мы все взрослые люди. Каждый несет ответственность за свои решения и поступки,написал он.

Напомним, в конце января в Екатеринбурге и в Москве были задержаны трое жителей Свердловской области. Они подозреваются в похищении денег из банковских ячеек на сумму более 2,6 млн долларов. Одним из задержанных оказался старший брат депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских. Сам депутат пояснил, что с братом он не общается.