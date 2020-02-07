Екатеринбургская епархия не благословила строительство самого большого храма в мире
Сегодня, 19:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Строительство самого большого православного храма в мире не благословила Екатеринбургская епархия. Об этом заявил на пресс-конференции представитель епархии Максим Миняйло.
По его словам, возведение храма в планах епархии нет, и этот проект — желание лишь одного человека или группы.
Ранее о строительстве самого большого храма в мире заявляла руководитель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева. Она рассказала, что храм будет находится на территории Среднеуральского женского монастыря. А куратором строительства станет схиигумен Сергий, известный как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской.
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