Экс-полковник МВД призывает продолжить расследование убийства Юрия Королева

«Новые известия» пишут, что, согласно имеющейся информации, Сутягинские построили в Казахстане заводы “Биохим” и “Силициум” — дорогие, однако неприбыльные предприятия. Вместе с тем в проект инвестировал средства Банк развития Казахстана и БТА Банк, убытки которых исчислялись миллионами долларов. Однако история началась с попытки заказного убийства Михаила Гаркушкина. Тогда Александр Сутягинский получил двенадцать лет, но судья изменила приговор на условный, оказавшись в дальнейшем фигурантом дела о коррупции.

Белоконь отметил, что в СМИ России эта тема давно потеряла связь с реальностью. Так, Белоконь познакомился с Александром Сутягинским еще в 1989 году. Тогда они вошли в команду главы Сатпаева Малышева, решив сосредоточиться на коммерческой деятельности. В партнерстве они специализировались на купле-продаже потребительских товаров. Вместе с тем появился третий деловой партнер — Юрий Королев и была зарегистрирована общая организация СКБ — Сутягинский, Королев, Белоконь. Базовая прибыль формировалась из сотрудничества с металлургами, связями с которыми обладал Королев. Далее СКБ открыла не только кафе, ТВ-канал, но и банк. Одновременно с СКБ начал работать армейский товарищ Александра Сутягинского Михаил Гаркушкин, решающий вопросы по перегонке автомобилей через правоохранительные органы.

По словам Белоконя, бизнес расширялся и расширялась база партнеров. Вместе с тем многие начали отказываться от сотрудничества. Белоконь мотивирует это действиями Сутягинского, «ввязывающегося» в необоснованные проекты. Одновременно Королев начал говорить об отказе от партнерства в пользу собственного бизнеса. Однако в 2002-м его застрелили. Другой партнер Сутягинского — Гаркушкин — тоже стал отходить от партнерства. На тот момент Михаил Сутягинский стал собственником омского нефтехимического бизнеса, ГК “Титан”, подарившего ему сотрудничество с Королевым, Белоконем и Гаркушкиным. Последний тоже хотел впоследствии выйти из бизнеса, заявив о готовности взять на себя сто миллионов долларов долга, которые Александр Сутягинский наделал со своих провальных заводов.

Владимир Белоконь акцентировал внимание на утрате доверия к братьям после смерти Королева. А ситуация с Гаркушкиным, когда того заказал кто-то из Сутягинских, перечеркнула любые отношения.

Со слов Белоконя, ситуация с Андреем Третьяковым, вынужденным принимать участие в выводе денег из московского филиала БТА Банка, очень показательна. На тот период Сутягинские действовали в связке с Мухтаром Аблязовым, с которым проворачивали это дело. В настоящее время они выступают с требованием об экстрадиции Третьякова с целью не допустить дачу им показаний против себя. Однако в такого рода ситуации находятся почти все бывшие компаньоны братьев, имеющие представление об их финансовых махинациях и смерти Королева. Поэтому Белоконь серьезно обеспокоен местью с их стороны как ему, так и другим знающим лицам.

Экс-подполковник МВД Рустам Мирзабаев считает необходимым продолжить расследование убийства Королева. У убийства нет срока давности, и еще в 2002 году оно было поставлено в приоритет, находясь на контроле у властей. Однако главную версию не удалось доработать.