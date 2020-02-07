Мэр Львова предложил обменять останки уральского разведчика на живых украинцев
Мэр Львова Андрей Садовый отказался передать России останки уральского разведчика Николая Кузнецова, сообщает украинское издание Zaxid.net.
Родственники погибшего планировали захоронить останки в Екатеринбурге. Андрей Садовый пояснил, что вопрос передачи останков необходимо решать на государственном уровне. Он предположил, что прах разведчика могут обменять на граждан Украины, удерживаемых в России. Также Садовый сослался на международную практику, когда вопрос о передаче останков героев решается на высшем уровне.
Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование, сказал мэр Львова.
Разведчик Николай Кузнецов родился в деревне Зырянка в Свердловской области. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны Кузнецов сумел ликвидировать 11 генералов и чиновников из числа нацистов. Николаю Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Его убили в 1944 году националисты из Украинской повстанческой армии под Львовом. Кузнецова похоронили на Холме Славы во Львове.
Украинские националисты выступают против увековечивания памяти Кузнецова, что несколько раз выливалась в акты вандализма.