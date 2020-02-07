Мэр Львова предложил обменять останки уральского разведчика на живых украинцев

Родственники погибшего планировали захоронить останки в Екатеринбурге. Андрей Садовый пояснил, что вопрос передачи останков необходимо решать на государственном уровне. Он предположил, что прах разведчика могут обменять на граждан Украины, удерживаемых в России. Также Садовый сослался на международную практику, когда вопрос о передаче останков героев решается на высшем уровне.

Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование, сказал мэр Львова.

Разведчик Николай Кузнецов родился в деревне Зырянка в Свердловской области. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны Кузнецов сумел ликвидировать 11 генералов и чиновников из числа нацистов. Николаю Кузнецову удалось узнать о подготовке немецкого наступления на Курской дуге, о готовившемся покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Его убили в 1944 году националисты из Украинской повстанческой армии под Львовом. Кузнецова похоронили на Холме Славы во Львове.