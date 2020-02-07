Михаил Мишустин сформировал свой капитал, работая в инвесткомпании

Об этом сообщает rbc.ru. При этом на мировые инвестиционные организации не возлагается обязанность предоставлять сведения о доходах их бывших компаньонов. UFG, или Объединенная финансовая группа, представляет собой масштабную независимую инвесткомпанию с активами более 2 млрд долларов.

С момента образования отслеживающими партнерами UFG являлись бывший минфин и зампредседателя правительства Борис Федоров, Чарльз Райан и Флориан Феннер. В 2008 году в их ряды вошел Михаил Мишустин. Со слов Герасименко, Федоров считал Мишустина одним из немногих государственных служащих с безупречной репутацией.

Как партнер Мишустин пришел с долей двадцать пять процентов в уже имеющиеся на то время фонды, а при создании новых также являлся учредителем с долей, указанной выше.

В перечень обязанностей нового партнера вошли увеличение международного присутствия UFG, совершенствование венчурного и технологического инвестирования и мониторинг инфраструктурных и сельхозпроектов.

Весной 2008 года Михаил Мишустин учредил семейный траст, бенефициарами которого были он и его семья.

Вознаграждение его как основного руководителя в 2009 году составило приблизительно семьдесят девять миллионов рублей. Эту сумму он задекларировал в 2010 году.

В 2010 году Михаил Мишустин принял решение о возвращении на госдолжность и передал 100% собственности траста супруге с обязательством перед партнерами UFG о реализации активов. Однако экономический кризис помешал единовременно продать все активы. Поэтому партнеры UFG пришли с Мишустиной к договоренности о постепенном выкупе доли.

В период 2010-2015 годов общая сумма дохода бенефициаров от траста UFG составила тридцать три с половиной миллиона долларов. В дальнейшем платежи не осуществлялись из-за отсутствия покупателей на оставшиеся доли. Однако UFG удалось закрыть сделку по окончательной продаже.

Со слов Полины Герасименко, всю прибыль от траста UFG Мишустин и члены его семьи декларировали на 100%. Вместе с тем сама инвесткомпания придерживается повышенных требований прозрачности. Деловые партнеры подтверждают декларирование доходов по всем сделкам.

В настоящее время UFG является созидательным инвестором, создающим добавленную стоимость и рабочие места. В период 2013-2017 годов компания сформировала более 13 тысяч рабочих мест, в два раза увеличив число занятых - с 14,3 тысячи до 28,2 тысячи человек - по всей стране. Помимо того, она заплатила примерно 44 млрд рублей налогов, направив более 53 млрд рублей на капитальные затраты.