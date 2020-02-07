Минпросвещения предложил защищать школьные аттестаты от подделок с помощью QR-кодов
Сегодня, 13:58ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство просвещения России предлагает ставить на школьные аттестаты QR-коды, чтобы защитить их от подделок. Проект приказа был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к приказу уточняется, что данная мера позволит защитить школьные аттестаты и приложения к ним от подделки.
На оборотной стороне титула внизу с выравниванием влево предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), говорится в записке.
Кроме того, отмечается, что QR-код будет содержать сетевой адрес, позволяющий получить прямой доступ к данным Федерального реестра сведений о документах об образовании. На странице будет содержаться информация о выпускнике, получившем документ.
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