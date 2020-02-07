Минпросвещения предложил защищать школьные аттестаты от подделок с помощью QR-кодов

В пояснительной записке к приказу уточняется, что данная мера позволит защитить школьные аттестаты и приложения к ним от подделки.

На оборотной стороне титула внизу с выравниванием влево предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода (QR-код), говорится в записке.