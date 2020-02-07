Осужденный за педофилию фитнес-тренер Сушко снова попытался обжаловать приговор

В начале 2019 года фитнес-тренера Алексея Сушко суд признал виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он был приговорен к шести годам заключения.

По версии следствия, 18 ноября 2017 года подсудимый в фитнес-центре, где он работал, сидел рядом с девочкой на диване и занимался онанизмом, прикрывшись папкой. Следствие ссылалось на видеозапись. Позднее защитой был распространен 20-минутный ролик, где видно, что мужчина сидел рядом с девочкой, а потом ушел. Никаких сексуальных действий на кадрах не видно.