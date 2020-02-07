Президент РФ подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам Великой Отечественной Войны. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, выплачены суммы ветеранам будут в апреле–мае 2020 года. Их получат не только граждане России, проживающие на территории страны, но и те, что находятся в Латвии, Литве и Эстонии.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов для исполнения указа.
Ранее, глава страны пообещал, что каждый ветеран войны получит выплату в 75 тысяч рублей. Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.
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