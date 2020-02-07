Суд обязал екатеринбурженку с 20 кошками прибраться в квартире
Сегодня, 19:32ОбществоФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кировский суд Екатеринбурга удовлетворил иск администрации города к женщине, в квартире которой жили 20 кошек, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверить исполнение решения суда, по которому она обязана была прибраться в квартире, к женщине пришли судебные приставы. Екатеринбурженке пришел на помощь брат, который организовал уборку в квартире. Кошки были направлены в приют, в жилище оставили двух животных. Приставы составили акт об исполнении решения суда.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей