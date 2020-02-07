Суд обязал екатеринбурженку с 20 кошками прибраться в квартире

Проверить исполнение решения суда, по которому она обязана была прибраться в квартире, к женщине пришли судебные приставы. Екатеринбурженке пришел на помощь брат, который организовал уборку в квартире. Кошки были направлены в приют, в жилище оставили двух животных. Приставы составили акт об исполнении решения суда.