Цыбульский отметил ключевые моменты в политике Ненецкого АО

Об этом сообщает news.ru. В настоящее время в регионе воплощается проект «НАО-100», который был сформирован на базе предложений жителей округа. Со слов Цыбульского, поступило примерно две сотни предложений. Первые сто, получившие максимальную поддержку у жителей региона, будут реализованы в течение ближайших десяти лет, к столетнему юбилею региона, который состоится в 2029-м году.