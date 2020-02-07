Цыбульский отметил ключевые моменты в политике Ненецкого АО

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Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский прокомментировал этапы выполнения регионом задач, поставленных российским лидером в послании Федеральному собранию.
Об этом сообщает news.ru. В настоящее время в регионе воплощается проект «НАО-100», который был сформирован на базе предложений жителей округа. Со слов Цыбульского, поступило примерно две сотни предложений. Первые сто, получившие максимальную поддержку у жителей региона, будут реализованы в течение ближайших десяти лет, к столетнему юбилею региона, который состоится в 2029-м году.
Отмечается, что в рейтинг «НАО-100» вошли инициативы, касающиеся благоустройства территорий, строительства дорог и объектов соцназначения. Затрагиваются и проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта. Этот проект должен стать своего рода маршрутным листом по реализации нацпроектов на территории НАО.
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