«Урал Инжиниринг» отказался достраивать ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле

Договор не заключён. Идёт процедура банкротства. Как я понял, пока идёт процедура банкротства, «Урал Инжиниринг» не хочет с ними заключать договор. Им необходимо понимание, что они получат за достраивание дома квартиры, сообщил TagilCity.ru прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш.

Также он сообщил, что «СУ-1» планирует заключить дополнительное соглашение с дольщиками.

Планируется допсоглашение с дольщиками о том, что они согласны продлить договор на достройку дома. Если они соберут, то может что-то и решится. Как я понял, тогда будет отложена процедура банкротства, сказал прокурор.

Напомним, в июне 2019 года дольщики ЖК «Тимирязевский» обратились в прокуратуру, так как подрядчик «СУ-1» не сдал им квартиры. Строительство должно было завершиться еще в 2018 году, однако первый дом жилого комплекса все еще не введен в эксплуатацию, а второй находится на стадии закладки фундамента. Кроме того, у застройщика появилась задолженность перед администрацией Нижнего Тагила. Мэрия выиграла дело.

В августе 2019 года прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» из-за нецелевого расходования средств дольщиков: по данным следствия, состав руководства «СУ-1» похитили выделенные на первый дом более восьми миллионов рублей, чтобы, предположительно, потратить их на строительство второго дома. Госжилстройнадзор Свердловской области в ответ на обращение дольщиков долгостроя сообщил, что процедура банкротства ООО «СУ-1» будет инициирована в первом квартале 2020 года. В октябре Госжилинспекция начала поиск нового подрядчика для продолжения строительства ЖК «Тимирязевский».