В Екатеринбурге экс-судья свердловского арбитражного суда обжаловал свой приговор

Олег Гаврюшин был задержан по подозрению в получении взятки в размере 14 миллионов рублей от АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Деньги должны были быть переданы через посредника, коим выступил сын экс-судьи. Сын за совершение преступления был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. На суде он заявлял, что 14 миллионов являются оплатой за его услуги юриста, а не взяткой. Сам Олег Гаврюшин был приговорен судом в восьми годам лишения свободы.