В Екатеринбурге экс-судья свердловского арбитражного суда обжаловал свой приговор
Сегодня, 11:53ОбществоФото: pixabay.com
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Бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин обжаловал свой приговор, вынесенный в декабре 2019 года областным судом, сообщает Znak со ссылкой на картотеку суда.
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18 февраля второй апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Санкт-Петербурге, будет рассматривать жалобу экс-судьи свердловского арбитража.
Олег Гаврюшин был задержан по подозрению в получении взятки в размере 14 миллионов рублей от АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО». Деньги должны были быть переданы через посредника, коим выступил сын экс-судьи. Сын за совершение преступления был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. На суде он заявлял, что 14 миллионов являются оплатой за его услуги юриста, а не взяткой. Сам Олег Гаврюшин был приговорен судом в восьми годам лишения свободы.
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