В Екатеринбурге осудили мужчину за угон автомобилей на сумму 7,9 миллионов рублей

Артак Марукян признан виновным в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебных разбирательств установлено, что 25 октября 2017 года, обвиняемый совершил кражу Toyota Camry стоимостью более 1,6 миллиона рублей, припаркованного на проезжей части. Он разбил кулаком руки, в котором удерживал металлическую свечу зажигания, стекло. Через образовавшийся проем он проник в салон. С помощью электронного устройства он подключился к блоку управления автомобилем и запустил двигатель. Двумя постановщиками заградительной помехи он отключил блокировку радиосвязи и навигации, после чего скрылся на автомобиле с места преступления. Автомобилем подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Подобным образом он похитил еще три автомобиля — Toyota Highlander стоимостью 2,3 млн. рублей, Toyota Highlander стоимостью 2,5 млн. рублей и Toyota Camry стоимостью свыше 1,5 млн. рублей. Последние два преступления были совершены с соучастником. Материалы по его делу выделены в отдельное производство. Его задачей была проверка наличия в автомобилях штатной сигнализации и наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы при возникновении опасности выявления преступления предупредить Манукяна.

Преступление удалось раскрыть благодаря троим молодым людям, ставшим свидетелями подозрительного поведения двух граждан. Они проследовали за Манукяном на автомобиле после совершения преступления и вызвали полицию.