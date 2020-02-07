В Екатеринбурге рядом с карантинной зоной отменили маршрут «Лыжни России»

Как объяснили в пресс-службе администрации города, главной площадкой «Лыжни России — 2020» в Орджоникидзевском районе станет лыжная база «Уралмаш». Ранее запланированный маршрут на трассе СОК «Калининец» не состоится по техническим и организационным причинам.

Сегодня утром стало известно, что санаторий «Бодрость» будет использован в качестве места для наблюдения за гражданами Китая, чтобы определить наличие у них коронавируса. Каждый гражданин будет там находиться в течение 14 дней.