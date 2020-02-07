В Нижнем Тагиле назначен ответственный за реализацию нацпроекта «Экология»

Теперь Копысов отвечает и за достижение результатов федерального проекта «Чистый воздух» в Тагиле.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 11 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%.