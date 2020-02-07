В Нижнем Тагиле назначен ответственный за реализацию нацпроекта «Экология»
Сегодня, 18:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заместитель мэра по горхозяйству и строительству Егор Копысов назначен главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым ответственным за организацию работы по реализации нацпроекта «Экология». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Теперь Копысов отвечает и за достижение результатов федерального проекта «Чистый воздух» в Тагиле.
Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 11 российских городах, в число которых вошел Нижний Тагил, планируется к 2024 году снизить объем вредных выбросов в атмосферу на 20%.
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