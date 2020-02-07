В екатеринбургской школе прошел конкурс рисунков на тему коронавируса
Сегодня, 21:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В одной из школ Екатеринбурга младшим школьникам предложили нарисовать рисунки, связанные с распространением коронавируса в Китае, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Ученикам предложили нарисовать рисунки для жителей Китая, урок прошел под девизом «Держись, Ухань».
Их отправят в Китай вместе с масками. Вот такой веселый екатеринбургский коронавирус, рассказала одна из родительниц.
На детских рисунках можно увидеть изображение самого вируса, китайцев в масках, различные надписи в поддержку жителей Китая.
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