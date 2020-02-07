В Свердловской области 92% детей-сирот воспитываются в семьях
Сегодня, 20:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области 92% детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, воспитываются в семьях, сообщает департамент информполитики региона.
Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, в регионе живет 19,6 тысяч сирот. Он отметил, что с каждым годом увеличивается число детей, которых берут на воспитание приемные родители.
В 2019 году в Свердловской области работали 79 школ приемных родителей, в которых прошли подготовку 1522 человека. Из этого числа 738 человек взяли в свои семьи детей, оставшихся без родителей.
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