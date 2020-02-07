В Свердловской области 92% детей-сирот воспитываются в семьях

Как рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, в регионе живет 19,6 тысяч сирот. Он отметил, что с каждым годом увеличивается число детей, которых берут на воспитание приемные родители.

В 2019 году в Свердловской области работали 79 школ приемных родителей, в которых прошли подготовку 1522 человека. Из этого числа 738 человек взяли в свои семьи детей, оставшихся без родителей.