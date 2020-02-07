В Свердловской области в 2019 году энергетики построили 81 распределительный пункт

АО «Облкоммунэнерго» направило на строительство и реконструкцию 287 млн рублей. Больше всего объектов появилось в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Пышме.

По словам заместителя главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Мосина, каждый год количество возведенных или обновленных подстанций увеличивается.

В 2018 году мы построили 61 ТП для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре, а в прошлом году — уже 81. В 2018 году реконструировали 89 трансформаторных подстанций, в 2019 — 143. Работы проходили практически во всех наших территориях, даже самых небольших и отдаленных, сказал он.