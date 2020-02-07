В Свердловской области в 2019 году энергетики построили 81 распределительный пункт
В 2019 году в Свердловской области построили 81 трансформаторный и распределительный пункт, сообщает «Уральский меридиан».
АО «Облкоммунэнерго» направило на строительство и реконструкцию 287 млн рублей. Больше всего объектов появилось в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Верхней Пышме.
По словам заместителя главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Мосина, каждый год количество возведенных или обновленных подстанций увеличивается.
В 2018 году мы построили 61 ТП для подключения потребителей к электросетевой инфраструктуре, а в прошлом году — уже 81. В 2018 году реконструировали 89 трансформаторных подстанций, в 2019 — 143. Работы проходили практически во всех наших территориях, даже самых небольших и отдаленных, сказал он.
В течение 2019 года специалистами был модернизирован распределительный пункт в Богдановиче. Кроме того, новый пункт был построен в Верхнем Тагиле. В Камышлове обновлено оснащение трех распределительных пунктов. Также были установлены трансформаторные пункты для социально значимых объектов в Первоуральске, Асбесте, Среднеуральске, Туринске, Кушве и Каменск-Уральском.