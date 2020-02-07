Владимир Путин подписал закон об обеспечении детей жильем после развода

Новый указ позволяет судам привлекать родителя, если он после развода проживает отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.

Дополнение включено в список исключительных обстоятельств, когда родителя могут обязать нести дополнительные расходы помимо алиментов. Согласно действующему законодательству, к таковым обстоятельствам относится болезнь или увечье ребенка, его нетрудоспособность, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и так далее.