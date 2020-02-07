Владимир Путин подписал закон об обеспечении детей жильем после развода
Сегодня, 12:08ОбществоФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Семейный кодекс. Он предполагает, что после развода родитель будет обязан обеспечить ребенка жильем. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Новый указ позволяет судам привлекать родителя, если он после развода проживает отдельно от ребенка, к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем.
Дополнение включено в список исключительных обстоятельств, когда родителя могут обязать нести дополнительные расходы помимо алиментов. Согласно действующему законодательству, к таковым обстоятельствам относится болезнь или увечье ребенка, его нетрудоспособность, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и так далее.
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