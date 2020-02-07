Житель Сухого Лога приговорен к исправительным работам за отрубленные кошкам головы
Сегодня, 17:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сухоложский суд вынес приговор местному жителю, который, желая отомстить жене, отрубил головы двум домашним кошкам, пишет Е1.
Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ в течение восьми месяцев. Десять процентов от доходов он должен будет отдавать в пользу государства. Также ему нужно будет заплатить шесть тысяч рублей судебных издержек.
При этом адвокат настаивал, что подсудимого не должны наказывать, так как «он не мучил животных, а просто убил».
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