Февральская боль, вопросы к театрам и дорожные коллапсы: итоги недели в Нижнем Тагиле

К сожалению, пакостничество распространено не только в оффлайне, но и активно переходит в кибербуллинг — травлю в интернете. По большей части этим занимаются неуверенные в себе подростки, которые в реальном мире не решатся даже попросить передать деньги за проезд в маршрутке. Но иногда пописывать в соцсетях большем, чем следует, начинают и взрослые (по крайней мере, по паспорту) люди. Как и в вагонской истории с потерявшими рамки подростками, к таким людям тоже могут приходить люди в форме. В работе редакции как раз находится в работе подобный материал, который выйдет в свет уже на грядущей неделе и, конечно, повлечет за собой проверки правоохранителями.