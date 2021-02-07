Февральская боль, вопросы к театрам и дорожные коллапсы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Подростковая жестокость, кажется, не имеет зависимости от прогресса: дети всегда жестоки по отношению друг к другу — хоть 20-50-100 лет назад, хоть сейчас. На этой неделе несколько подростков избили школьницу во дворе дома на Вагонке. Банальная история — поругались, собрались толпой и запинали. И как ужасно сейчас писать, что это банально. Это же дикость! Ну или буллинг, как сейчас модно говорить. Конечно, в большинстве подобных ситуаций нет правых — все хороши. Но пинать лежащую на снегу девочку — это прямая дорога к истории о домашнем насилии с прошлой недели, где сожитель регулярно бьет мать своего ребенка из-за бытовых конфликтов.
К сожалению, пакостничество распространено не только в оффлайне, но и активно переходит в кибербуллинг — травлю в интернете. По большей части этим занимаются неуверенные в себе подростки, которые в реальном мире не решатся даже попросить передать деньги за проезд в маршрутке. Но иногда пописывать в соцсетях большем, чем следует, начинают и взрослые (по крайней мере, по паспорту) люди. Как и в вагонской истории с потерявшими рамки подростками, к таким людям тоже могут приходить люди в форме. В работе редакции как раз находится в работе подобный материал, который выйдет в свет уже на грядущей неделе и, конечно, повлечет за собой проверки правоохранителями.
Наш театральный критик Котская Морда (что, вы еще не знакомы с его хвостатым творчеством?) на этой неделе успел рассказать сразу о двух спектаклях. Новый Молодежный с Вагонки привлек внимание Котской Морды своей постановкой в стиле стендап, а в Драматическом театре критик посмотрел спектакль об одинаково серых людях.
Эпитеты и другие литературные обороты Морды цитировать не буду, но настоятельно рекомендую почитать. Потому что эти когтистые лапы плохого не напишут.
Возвращаясь к земным проблемам, окунаемся в мир тагильских дорог. Которые безопасные и так далее. Мы тут тестировали «зеленую волну» на центральных улицах города, даже поймали однажды ее (на протяжении всей Газетной). И в целом обсудили новую систему регулирования движения — со специалистами, общественниками и простыми водителями и пешеходами.
Еще одной темой, которая вызывает холодок по коже не только у простых жителей, но и у множества управленцев, стал грядущий ремонт моста на улице Циолковского. По факту это будет новый мост, а ремонтные работы перекроют этот участок на несколько месяцев. Весь комплекс работ на Циолковского — Октябрьской революции продлится до 2024 года, мост является самым приоритетным этапом. И пока по нему вопросов больше, чем ответов.
Из острых тем на этой неделе — наши собеседники из категории «чайлдфри», которые решили поделиться причинами такого социального статуса. Бездетные тагильчане, как оказалось, готовы обсуждать свое положение лишь анонимно, но не скупятся на описание причин.
Традиционным завершением итогов недели становятся данные об экологической ситуации. На этой неделе не только в течение 6 дней из 7 были превышения ПДК, но и наш ночной объезд по нескольким районам города показал, что выбросы с опасной для здоровья концентрацией происходят и пока тагильчане спят.