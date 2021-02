Позиция чайлдфри набирает популярность среди молодежи: мнения жителей Нижнего Тагила

Рожать детей или нет — каждый решает сам. Сейчас в мире набирают популярность два противоположных мировоззрения — чайлдфри и многодетные. Редакция TagilCity.ru узнала, почему молодежь выбирает чайлдфри.

Жизненный принцип чайлдфри выбирают сейчас многие. Связан он с совокупностью обстоятельств и личных причин. Бывает, что таких людей окружение осуждает. Чтобы разобраться в причинах выбора добровольной бездетности или, наоборот, желанием рожать (или усыновлять) много детей, журналист TagilCity.ru пообщался с героями чайлдфри, многодетной семьей и психологами. Что такое чайлдфри и насколько эта позиция популярна? Слово чайлдфри иноязычное, дословно childfree переводится с английского как «свободные от детей». Чайлдфри — это жизненная позиция, заключающаяся в отказе от рождения детей. Согласно федеральному социологическому опросу независимого исследовательского агентства Zoom Market, проведенному в октябре 2020 года, уральская столица занимает второе место в рейтинге российских городов, в которых жители не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет. Исследование проводилось в 22 городах России по методу личных и телефонных интервью. В топ-5 вошли: Москва, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург. Всего в опросе приняли участие 2640 респондентов в возрасте от 18 до 42 лет. Так если по результатам опроса жители российских городов принимают решение жить без детей, тогда есть вероятность, что тагильская молодежь тоже придерживается позиции чайлдфри? Снижение рождаемости в Нижнем Тагиле Одним из доказательств может косвенно служить снижение рождаемости в Нижнем Тагиле в последнее время. По статистике, в 2020 году на свет появилось 3,2 тысячи детей, годом ранее, в 2019 году, — 3,4 тысячи малышей, а в 2018 году — 3,9 тысяч новорожденных. По цифрам заметно, что количество новорожденных снизилось на 18 процентов. Другой показатель отражает возраст. Среди родильниц оказалось не велико количество молодых мам до 25 лет: 780 человек в 2019 году и 770 человек в 2020 году. За январь 2021 года таких было 60 человек. Следовательно, в 2020 году 23% или менее четверти детей родилось женщинами до 25 лет. Причины отказа молодежи от рождения детей Почему молодежь Нижнего Тагила может выбрать для себя позицию жизни без детей, мы узнали у экспертов и самих чайлдфри. Photo: 1MediaInvest Молодая тагильчанка рассказала журналисту TagilCity.ru, что поняла о том, что дети не обязательная программа ее жизни, примерно в 29 лет. По словам девушки, и до этого возраста особой цели завести ребёнка у нее не было, так как она всегда понимала, что это серьёзный и ответственный поступок. Тут не работает популярное выражение: Бог ребёнка дал, и на ребёнка даст. Только родители несут за это ответственность, отметила тагильчанка. Девушка перечислила несколько причин отказа от рождения потомства. Первыми они назвала желание самореализоваться, риск потерять собственную свободу, ответственность и страх быть плохой мамой. Второй очень весомой причиной для нее стала система здравоохранения. Третьей причиной тагильчанка выделила, что ребенок — это очень затратное мероприятие. По ее словам, нужно реально хотя бы примерно понимать финансовую часть этого проекта. На макаронах сидеть желания нет, экономить тоже, а уровень жизни по стране все ниже и ниже. Да и не разделяю позицию, что государство и все прочие тебе что-то должны, ты сам идёшь на этот шаг осознанно, сам на себя и рассчитывай, поделилась девушка чайлдфри. По словам психолога Екатерины Майковой, причиной приверженности позиции чайлдфри будет неготовность менять привычный образ жизни, стремление добиться высоких карьерных успехов, эгоцентризм, желание пожить для себя. Причиной становится также боязнь беременности и родов, нежелание брать на себя ответственность за потомство. Еще один представитель чайлдфри — молодой человек тридцати лет. Тагильчанин рассказал, что укрепился в мысли жить без детей после 23 лет. По его словам, на решение повлияла совокупность причин — начиная от состояния здоровья и экологии в городе, заканчивая нестабильным финансовым положением. Photo: 1MediaInvest В этот же список можно добавить снижающееся, с каждым годом, качество образования и общий упадок воспитания в обществе, подчеркнул тагильчанин. Среди возможных доводов в сторону чайдфри называют нестабильную финансовую ситуацию, когда молодежь понимает, что денег недостаточно и не получится материально содержать детей. Причиной станет и квартирный вопрос, когда человек не в состоянии обеспечить ребенку нормальные условия жизни. Людей, придерживающихся позиции чайлдфри, объединяют схожие мысли. Как рассказала TagilCity.ru психолог Надежда Маслакова, в природе человека, как и всех живых существ, заложено стремление к продолжению рода. По ее словам, любовь к детям, материнский инстинкт включается автоматически, как реакция на раздражители: непропорционально к телу большая голова, младенческий плач, запах ребёнка. Движение свободное от детей — это особый вид социально-психологической защиты, самооправдание неспособности полноценно продолжить свой род по разным индивидуальным причинам: материальным, духовным, нравственным и другим, отметила Надежда Маслакова. Психолог Екатерина Майкова назвала причиной приверженности позиции чайлдфри особенности воспитания в родительской семье, где повлиять могла психологическая обстановка. Человек не захочет потом стать таким же, идентифицировать себя с собственными родителями. Навряд ли адекватному человеку захочется быть похожими на неуравновешенных, жестоких или безучастных родителей. Неудивительно, что при таких родителях дети не понимают, что делать уже со своими потомками или сознательно не хотят повторения подобных сценариев при воспитании уже своих детей, сказала Екатерина. Еще одной причиной позиции чайлдфри бывает отсутствие партнера, супруга. Представители сексуальных меньшинств будут также являться сторонниками чайлдфри. Возможно, что отец хотел мальчика, и всячески делал из дочки парня. И подросшая девочка, возможно, откажется рожать, чтобы не обнаружить свою половую принадлежность, назвала еще одну причину Екатерина Майкова. Причиной чайлдфри может быть состояние здоровья. Определенные болезни сказываются на том, что человек в принципе не может иметь детей. Многодетные семьи в Нижнем Тагиле В то же время есть другая сторона — многодетные. В Нижнем Тагиле на 1 января 2021 года зарегистрировано 3,8 тысячи многодетных семей по итогам 2020 года. Общее количество детей в семьях — 12 565 человек. С каждым годом фиксируется все больше многодетных: в 2019 — 3,6 тысячи, в 2018 — 3,4 тысячи семей, где много ребятишек. При этом, количество многодетных семей с доходами ниже величины прожиточного минимума на 2020 год — 2,8 тысячи. Почему многодетные семьи делают выбор становиться родителями О решении и причинах родить много детей, их роли в жизни, построении карьеры и времени на себя при семье мы спросили у многодетной мамы Татьяны Важениной. Татьяна затруднилась ответить, с какого возраста точно решила, что в семье должно быть много детей. Photo: 1MediaInvest У нас все дети желанные. Как говорится, «жизнь давала, а мы брали», говорит Татьяна о своей семье. Как рассказала Татьяна, в 32 года она должна была родить третьего ребенка, в семье на тот момент уже были сын и дочь. Но ребеночек не выжил — родился недоношенным, сказался резус-конфликт, несовместимость с кровью мужа. Врачи посоветовали Татьяне больше не рожать. Тогда я впервые задумалась о том, что хочу взять ребёнка из детского дома. Но когда-нибудь в будущем, когда «встанем на ноги», сказала Татьяна. Татьяна поделилась, что, пережив трагедию, снова забеременела и, рискнув, родила дочку. Семья была счастлива прибавлению. По словам Татьяны, потом она узнала через интернет от родственника, что трое ее двоюродных племянников из другого города, брат и сестренки, находятся в центре реабилитации и в доме малютки. Мать этих детей, двоюродная сестра Татьяны, ограничена в материнских правах и перестала их навещать. Как сказала Татьяна, в тот же день, как они с мужем это узнали, посоветовавшись друг с другом, решили забрать детей в свою семью. Прошли школу приёмных родителей и медосмотр за два месяца. Попутно обучению ездили, навещали детей, знакомились с ними, узнавали их. Вот так в нашей семье после трёх стало сразу шестеро детей. Сначала было страшно, справимся ли. Со временем мы всё больше убеждались, что всем это прибавление в семье пошло на пользу, рассказала Татьяна. По словам Татьяны, во-первых, детям стало веселее вместе, особенно дошкольникам. Во-вторых, они учатся друг у друга — делиться, думать не только о себе, заботе о младших, о старших. Ребятишки растут и развиваются в естественной среде, и пока учат уроки с первоклашкой, дошкольники вперёд неё отвечают на вопросы. Старшеклассники могут помочь с уроками младшим. По дому помогают по очереди. А интереснее всего Важениным вместе ездить отдыхать. Как раз после очередного летнего совместного отпуска они задумались о седьмом ребёнке. Я начала мечтать о «вкусно пахнущем комочке», писала об этом в соцсетях на своей странице. Знакомая беременная девушка написала мне: «А может, ещё родите!», подогревая моё желание, заметила Татьяна. Татьяна с мужем начали готовиться — сдали анализы. Врачи предостерегали семью из-за несовместимости крови. Татьяна поделилась, что они у с мужем очень хотели родить, тем более что уже знали по личному опыту, что в НИИ ОММ работают с этой проблемой. Главной причиной является то, что с детьми, несмотря на все трудности, мы чувствуем себя счастливыми, а свою семью считаем полноценной. У каждого человека своё видение счастливой жизни, у нас с мужем оно совпадает, рассказала Татьяна. По словам Татьяны, дети никогда не мешали ставить и достигать цели, а наоборот, служили стимулом и мотивацией к победе, к достижениям. Photo: 1mediainvest.ru Мировые и советские знаменитости чайлдфри На самом деле, чайлдфри - это не решение современной молодежи, а давно известное явление. Среди мировых и советских звезд можно встретить много чайлдфри. Многие знаменитости творческих профессий часто сами отказывались от возможности иметь детей. Это был осознанный выбор человека в пользу профессии. Из зарубежных чайлдфри можно упомянуть такие имена как, актер и музыкант Джаред Лето, телеведущая Опра Уинфри, певица Патрисия Каас, певица Милен Фармер, исполнительница роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» Ким Кэтролл. Среди советских звезд чайлдфри стали балерина Майя Плисецкая, актриса Любовь Орлова, певица Людмила Зыкина, певица Лайма Вайкуле, актриса Фаина Раневская. Но природа взяла свое, и некоторые убежденные чайлдфри все же пересмотрели жизненные принципы и решились на рождение детей. Среди таких: актер и кинорежиссер Джордж Клуни, актриса Ингеборга Дапкунайте, актер ХьюГрант, актриса, известная по сериалу «Отчаянные домоозяйки», Ева Лонгория, французская модель и актриса Ольга Куриленко. Отношение к позиции чайлдфри и планы В Нижнем Тагиле вообще не очень принято обсуждать жизненную позицию чайлдфри. Многие семьи без детей не готовы общаться о причинах такого выбора. Далеко не все в открытую говорят о своей позиции, считая это слишком личным для обсуждения даже со знакомыми людьми. Также часть людей без детей оказывается в такой ситуации не по своей воле, а из-за проблем со здоровьем, - поэтому статус "чайлдфри" для таких семей вовсе не решение, а большая боль. Наши спикеры обсуждали такую непростую тему только на условиях анонимности. Близкие и друзья чайлдфри уважают их мнение и относятся с пониманием. Возможно, если я буду уверена в финансовом плане, в партнере, в качестве медицинской помощи, я поменяю взгляды. Но я наслаждаюсь жизнью и без детей, в любом случае дети же должны быть желанными и в радость, и если все сложится благоприятно для этого, возможно, и я стану мамой, поделилась девушка чайлдфри. Тагильчанка при этом добавила, что в России маловероятно решится родить детей, и не в ущерб карьере, комфорту. Жертвенность в этом вопросе она считает не уместной. Молодой человек чайлдфри не отрицает, что в будущем возможно все, но предпосылок к этому у него пока нет. Обстановка в городе и нестабильность в экономике укрепляет в мыслях, что заводить детей, это значит обречь их на болезни, бедность и несчастья. С каждым годом экология в Тагиле становится все хуже. А государство изменяет социальные гарантии не в лучшую сторону, сказал чайлдфри. Многодетная мама Татьяна Важенина нормально относится тем, кто выбирает позицию чайлдфри. Несмотря на то, что у меня другая жизненная позиция, и я не представляю жизни без детей, я понимаю, что все люди разные. И каждый волен сам выбирать, как прожить свою жизнь. То, что нравится мне, не должно обязательно нравится другим. Каждый счастлив по-своему, сказала Татьяна. Россия в настоящее время столкнулась со сложной демографической проблемой. Но решиться на рождение детей сейчас может не каждый - как из-за финансовых причин, так и по состоянию здоровья или личным убеждениям.

