Позиция чайлдфри набирает популярность среди молодежи: мнения жителей Нижнего Тагила

Татьяна поделилась, что, пережив трагедию, снова забеременела и, рискнув, родила дочку. Семья была счастлива прибавлению. По словам Татьяны, потом она узнала через интернет от родственника, что трое ее двоюродных племянников из другого города, брат и сестренки, находятся в центре реабилитации и в доме малютки. Мать этих детей, двоюродная сестра Татьяны, ограничена в материнских правах и перестала их навещать. Как сказала Татьяна, в тот же день, как они с мужем это узнали, посоветовавшись друг с другом, решили забрать детей в свою семью. Прошли школу приёмных родителей и медосмотр за два месяца. Попутно обучению ездили, навещали детей, знакомились с ними, узнавали их.