Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Трое погибших при тушении пожара на складе в Красноярске были награждены посмертно. Орден мужества присвоен старшим прапорщикам внутренней службы Анатолию Жалнерчику и Алексею Пузыреву, а также сержанту внутренней службы Максиму Рябцеву.
Спасатели пожарного гарнизона Нижнего Тагила почтили память коллег минутой молчания.
Напомним, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара самого высокого ранга опасности погибли три сотрудника МЧС. Возгорание произошло в складских помещениях. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. Для тушения были задействованы силы 118 спасателей и 37 единиц спецтехники.