Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Троих пожарных, которые погибли при тушении склада в Красноярске, наградили посмертно, сообщает пресс-служба администрации города.

Трое погибших при тушении пожара на складе в Красноярске были награждены посмертно. Орден мужества присвоен старшим прапорщикам внутренней службы Анатолию Жалнерчику и Алексею Пузыреву, а также сержанту внутренней службы Максиму Рябцеву. Спасатели пожарного гарнизона Нижнего Тагила почтили память коллег минутой молчания. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара самого высокого ранга опасности погибли три сотрудника МЧС. Возгорание произошло в складских помещениях. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. Для тушения были задействованы силы 118 спасателей и 37 единиц спецтехники. Возможно погибли: в Красноярске трое пожарных пропали при тушении склада запчастей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter