Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Трое погибших в Красноярске пожарных награждены посмертно

Сегодня, 12:15ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Троих пожарных, которые погибли при тушении склада в Красноярске, наградили посмертно, сообщает пресс-служба администрации города.

Трое погибших при тушении пожара на складе в Красноярске были награждены посмертно. Орден мужества присвоен старшим прапорщикам внутренней службы Анатолию Жалнерчику и Алексею Пузыреву, а также сержанту внутренней службы Максиму Рябцеву.

Спасатели пожарного гарнизона Нижнего Тагила почтили память коллег минутой молчания.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 3 февраля в Красноярске при тушении пожара самого высокого ранга опасности погибли три сотрудника МЧС. Возгорание произошло в складских помещениях. Площадь пожара составила 3,5 квадратных километра. Для тушения были задействованы силы 118 спасателей и 37 единиц спецтехники.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожарныепогибшиеКрасноярскминута молчанияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы