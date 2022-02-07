Более ста лжеминеров задержаны в 2021 году в Свердловской области

Более ста лжеминеров задержаны в 2021 году в Свердловской области
Более ста лжеминеров задержаны в 2021 году в Свердловской области
Сегодня, 16:42ОбществоФото: 1MI
Более 180 ложных сообщений об актах терроризма поступило за минувший год в Свердловской области, более ста человек привлечены к ответственности.

Об этом сообщили на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Нижнего Тагила, которое провел глава города Владислав Пинаев.

Большая часть лжеминирования была совершена людьми в состоянии алкогольного опьянения или во время обострения психических расстройств. Для пресечения таких случаев сотрудниками Нижнетагильских УФСБ и УМВД, а также администрацией города проводятся профилактические меры.

В частности, на прошедшем заседании ряд поручений были даны главам территориальных администраций, руководителям управлений образования, культуры и молодежной политики, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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