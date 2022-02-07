Екатеринбургская полиция обыскала салоны автобусов

Екатеринбургская полиция обыскала салоны автобусов
Екатеринбургская полиция обыскала салоны автобусов
Сегодня, 19:13ОбществоФото: 1MI

Полиция Екатеринбурга провела обыски в салонах автобусов

Сотрудники екатеринбургской полиции с помощью служебных собак обыскивали автобусы, работающие по маршруту 054.

По словам одного из очевидцев инцидента, представители правоохранительных органов провели такие рейды в Солнечном. Корреспонденты информационного портала Е1 пишут об этом, ссылаясь на показания свидетелей произошедшего.

Очевидцы рассказали журналистам о том, что когда к транспортным средствам подходили стражи порядка со служебными собаками, водители покидали салоны. О причинах обысков их информировать отказались.

Сотрудники пресс-группы екатеринбургского управления МВД РФ заявили, что предоставят комментарии не раньше, чем все мероприятия будут полностью завершены.

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