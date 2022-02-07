Екатеринбургская полиция обыскала салоны автобусов

По словам одного из очевидцев инцидента, представители правоохранительных органов провели такие рейды в Солнечном. Корреспонденты информационного портала Е1 пишут об этом, ссылаясь на показания свидетелей произошедшего.
Очевидцы рассказали журналистам о том, что когда к транспортным средствам подходили стражи порядка со служебными собаками, водители покидали салоны. О причинах обысков их информировать отказались.
Сотрудники пресс-группы екатеринбургского управления МВД РФ заявили, что предоставят комментарии не раньше, чем все мероприятия будут полностью завершены.