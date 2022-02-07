Евгений Куйвашев призвал свердловчан вместе бороться с мошенниками

Евгений Куйвашев призвал свердловчан вместе бороться с мошенниками
Евгений Куйвашев призвал свердловчан вместе бороться с мошенниками
Сегодня, 17:42ОбществоФото: 1MI
Проблемы телефонных мошенников и способов борьбы с ними поднял глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В своем Instagram губернатор рассказал, что ему каждый день пишут на почту о случаях телефонного мошенничества.

Например, пожилой свердловчанке позвонили «родственники», рассказали об аварии и срочно попросили деньги. Пенсионерка взяла кредит на 600 тысяч рублей и перевела мошенникам. Рассказать об этом она постеснялась и призналась только, когда ей начали звонить коллекторы.

Писал губернатору и кандидат наук, которому позвонил «брокер» и предложил инвестировать в акции. Мужчина решил подзаработать для детей и внуков, и в итоге обогатил мошенников на полтора миллиона рублей.

Есть и более позитивные истории. Так свердловский полицейский услышал, что проходящая рядом пенсионерка говорит по телефону с «прокурором» и идет в банк. Страж правопорядка долго уговаривал бабушку повесить трубку, дошел с ней до офиса банка и только там с боем убедил не брать кредит.

Губернатор призвал всех свердловчан еще раз напомнить своим пожилым родственникам, что банки, представители силовых структур, службы безопасности и брокеры не будут звонить им, и стоит сразу весить трубку, услышав подобное. Поговорить об этом с пожилыми свердловчанами Евгений Куйвашев обещал попросить и всех соцработников региона.

Мы должны вместе победить эту напасть,резюмировал глава региона свой пост.

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Свердловская областьЕвгений Куйвашевтелефонные мошенники
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