Евгений Куйвашев призвал свердловчан вместе бороться с мошенниками

В своем Instagram губернатор рассказал, что ему каждый день пишут на почту о случаях телефонного мошенничества.
Например, пожилой свердловчанке позвонили «родственники», рассказали об аварии и срочно попросили деньги. Пенсионерка взяла кредит на 600 тысяч рублей и перевела мошенникам. Рассказать об этом она постеснялась и призналась только, когда ей начали звонить коллекторы.
Писал губернатору и кандидат наук, которому позвонил «брокер» и предложил инвестировать в акции. Мужчина решил подзаработать для детей и внуков, и в итоге обогатил мошенников на полтора миллиона рублей.
Есть и более позитивные истории. Так свердловский полицейский услышал, что проходящая рядом пенсионерка говорит по телефону с «прокурором» и идет в банк. Страж правопорядка долго уговаривал бабушку повесить трубку, дошел с ней до офиса банка и только там с боем убедил не брать кредит.
Губернатор призвал всех свердловчан еще раз напомнить своим пожилым родственникам, что банки, представители силовых структур, службы безопасности и брокеры не будут звонить им, и стоит сразу весить трубку, услышав подобное. Поговорить об этом с пожилыми свердловчанами Евгений Куйвашев обещал попросить и всех соцработников региона.
Мы должны вместе победить эту напасть,резюмировал глава региона свой пост.