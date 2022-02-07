Евгений Куйвашев призвал свердловчан вместе бороться с мошенниками

Есть и более позитивные истории. Так свердловский полицейский услышал, что проходящая рядом пенсионерка говорит по телефону с «прокурором» и идет в банк. Страж правопорядка долго уговаривал бабушку повесить трубку, дошел с ней до офиса банка и только там с боем убедил не брать кредит.