Муниципальный приют для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле

Он будет организован в нежилой зоне между улицами Верхняя и Нижняя Черемшанка. Сейчас происходит оформление документов о выделении земли под данный проект, также идет поиск поставщиков необходимого для приюта оборудования.
По расчетам на прошлый год стоимость возведения модульного приюта должна была составить около 18 млн рублей, сейчас расчеты будут скорректированы.
Также решается проблема со службой отлова бездомных животных – предыдущие несколько лет на проводимый конкурс по выбору организации чаще всего никто не заявлялся. На данный момент заключен краткосрочный договор с благотворительным фондом «Добрые руки» и идет подготовка к проведению конкурса. Предварительно, сумма контракта составит 2 млн рублей.
Ежегодно Нижнего Тагилу из областной казны выделяется 8,5 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных . Эта сумма может стать больше, если власти города смогут успешно освоить данные средства, сообщили в пресс-службе городской администрации.