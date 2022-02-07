Муниципальный приют для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле

Также решается проблема со службой отлова бездомных животных – предыдущие несколько лет на проводимый конкурс по выбору организации чаще всего никто не заявлялся. На данный момент заключен краткосрочный договор с благотворительным фондом «Добрые руки» и идет подготовка к проведению конкурса. Предварительно, сумма контракта составит 2 млн рублей.