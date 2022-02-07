На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже более 1000 участников

IX Югорский лыжный марафон, поддержанный банком «Открытие», менее чем за три недели уже собрал более 1000 зарегистрированных участников. Год назад на это потребовалось больше времени.

Организаторы надеются в этот раз собрать рекордные четыре тысячи участников и привлечь внимание звезд российского и мирового лыжного спорта. Как сообщает muksun.fm, более 400 лыжников записались на дистанцию 50 километров, еще 240 и 250 участников захотели преодолеть пять и 25 километров. Эти трассы будут пройдены в свободном стиле, а на новую для марафона 50-километровую дистанцию классическим стилем записались пока 150 человек. Отмечается, что 8 апреля лыжники пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, а 9 апреля состоится масс-старт свободным стилем. Зарегистрироваться на бесплатное участие в марафоне можно на сайте ugraloppet.ru. Организаторы надеются, что в этом году мероприятие соберет более четырех тысяч участников. Свое желание поучаствовать выразили представители 34 регионов России, а также Казахстана и Словакии. По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, марафон активно равивается, растет его популярность, а официальными лицами мероприятия уже согласились стать чемпионы по лыжным гонкам Сергей Устюгов и Александр Легков. Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие» Для участия в марафоне необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 48 часов до получения стартового номера. Информационным партнером Югорского лыжного марафона - 2022 выступает медиахолдинг 1MI.

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