На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже более 1000 участников

На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже более 1000 участников
На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже более 1000 участников
Сегодня, 18:34ОбществоФото: медиахолдинг
IX Югорский лыжный марафон, поддержанный банком «Открытие», менее чем за три недели уже собрал более 1000 зарегистрированных участников. Год назад на это потребовалось больше времени.

Организаторы надеются в этот раз собрать рекордные четыре тысячи участников и привлечь внимание звезд российского и мирового лыжного спорта.

Как сообщает muksun.fm, более 400 лыжников записались на дистанцию 50 километров, еще 240 и 250 участников захотели преодолеть пять и 25 километров. Эти трассы будут пройдены в свободном стиле, а на новую для марафона 50-километровую дистанцию классическим стилем записались пока 150 человек.

Отмечается, что 8 апреля лыжники пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, а 9 апреля состоится масс-старт свободным стилем. Зарегистрироваться на бесплатное участие в марафоне можно на сайте ugraloppet.ru. Организаторы надеются, что в этом году мероприятие соберет более четырех тысяч участников. Свое желание поучаствовать выразили представители 34 регионов России, а также Казахстана и Словакии.

По словам управляющего Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталия Мосунова, марафон активно равивается, растет его популярность, а официальными лицами мероприятия уже согласились стать чемпионы по лыжным гонкам Сергей Устюгов и Александр Легков.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие» Для участия в марафоне необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 48 часов до получения стартового номера.

Информационным партнером Югорского лыжного марафона - 2022 выступает медиахолдинг 1MI.

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