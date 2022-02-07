Психиатр развеял миф об опасности антидепрессантов

Врач-психиатр Алексей Бобров назвал страх о формировании зависимости от приема антидепрессантов необоснованными. По его мнению, если препараты данной категории выписал специалист по медицинским показаниям, то боятся их принимать не стоит.

«Если есть показания, которые даны врачом, то бояться их не стоит. Антидепрессанты, во всяком случае общеупотребительные, — они зависимости химической не вызывают», - цитирует NEWS.RU слова Алексея Боброва. Эксперт добавил, что бывают случае, когда необходимо прнимать антидепрессанты длительный период времени. И даже в этом случае страх не обоснован, так как необходимая дозировка подбирается квалифицированным специалистом. «Другой вопрос, что в некоторых случаях депрессии необходимы длительные приёмы антидепрессантов. Но это необходимо решать с врачом», - считает эксперт. При этом Алексей Бобров подчеркивает, что самостоятельно рассчитывать дозировку недопустимо. Особенно важно принимать антидепрессанты под контролем психиатра. “Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что самолечение в этой области нецелесообразно. Во всяком случае, страхи эти необоснованные, бояться их не стоит, важно принимать всё это в адекватных дозировках и под контролем врача”, — обратил внимание врач. Как ранее рассказал главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк, продажи антидепрессантов увеличиваются в среднем на 15-20% каждый год. Георгий Костюк уверен, что психиатрическую помощь может оказывать только врач-психиатр. При этом некоторые медицинские работники, которые не имеют соответствующего права, выписывают антидепрессанты своим пациентам. Более того, представитель московского Депздрава добавил, что пандемия вызвала резкое увеличение количества случаев депрессивно-тревожных расстройств и панических атак у зараженных COVID-19. Однако число обращений к врачам-психиатрам осталось на прежнем уровне, так как граждане боятся посещать данных специалистов. Согласно сведениям эксперта, в период первой волны COVID-19 продажи антидепрессантов увеличились во всей России, хотя эпидемиологическая обстановка по коронавирусу была сложной на тот момент только в столице страны.

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