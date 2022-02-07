Свердловские приставы во время родов женщины задержали ее супруга

Судебные приставы задержали алиментщика в роддоме Екатеринбурга

Судебные приставы нагрянули в один из роддомов Екатеринбурга. Целью этого было задержание мужчины, который задолжал алименты своей бывшей жене.

Житель Екатеринбурга принимал участие в родах со своей женой. В медицинских кругах считают, что присутствие мужа нередко облегчает страдания женщины. А сам отец видит появление ребенка на свет, в результате чего семейная связь становится крепче. Однако радость супругов была омрачена появлением судебных приставов. Они разыскивали мужчину из-за долгов по алиментам бывшей жене и нашли его в роддоме, откуда и увезли в Верх-Исетское районное управление ФССП. Как сообщили в ведомстве, отец должен платить ребенку от первого брака около 26 тысяч рублей ежемесячно. Однако решение суда свердловчанин не выполнял, скопилась задолженность в размере почти 2 миллионов рублей. Тогда суд назначил екатеринбуржцу 60 часов обязательных работ. Свое наказание должник отбыл, но за год перевел 9-летнему сыну менее 10 тысяч рублей. Далее мужчина игнорировал повестки и скрывался от судебных приставов. Когда они узнали о его появлении в роддоме, то сразу поехали туда. В настоящее время в отношении должника составлен рапорт о привлечении к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

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