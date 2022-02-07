Тагильчане осудили блогера за зацепинг со сноубордом

Жители Нижнего Тагила осудили блогера Никиту Берговина за то, что он прокатился на сноуборде, прицепившись сначала к трамваю, а потом к автомобилю.

Многие назвали его поведение хулиганским и показывающим дурной пример молодежи. Это как опасный пример для детей..... Ужас,пишет тагильчанка Татьяна в комментариях к видеоролику. Сам блогер считает, что не сделал ничего плохого, объяснив все детской мечтой и желанием порадовать зрителей. В это поверили далеко не все. Кого он там порадовал? Таких же недалёких как он? Да не ври хоть сам себе то, для хайпа, коментариев и лайков ты это всё делал!комментирует тагильчанин Эдуард. Звучали и более жесткие высказывания в отношении Берговина. Мечта зацепить сноуборд к трамваю — это мечта человека у которого полностью отсутствует мозг!считает жительница Нижнего Тагила Наталья. Некоторые также вспомнили прошлогоднюю трагедию в Екатеринбурге, когда девочка-зацепер погибла под колесами трамвая. Напомним, что скандальный видеоролик — промо к новой песни Берговина. За нарушения ПДД, запечатленные в нем, блогер будет наказан административным штрафом. Тагильский блогер-сноубордист зацепился за трамвай и исполнил мечту

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