Тагильчане осудили блогера за зацепинг со сноубордом

Многие назвали его поведение хулиганским и показывающим дурной пример молодежи.
Это как опасный пример для детей..... Ужас,пишет тагильчанка Татьяна в комментариях к видеоролику.
Сам блогер считает, что не сделал ничего плохого, объяснив все детской мечтой и желанием порадовать зрителей. В это поверили далеко не все.
Кого он там порадовал? Таких же недалёких как он? Да не ври хоть сам себе то, для хайпа, коментариев и лайков ты это всё делал!комментирует тагильчанин Эдуард.
Звучали и более жесткие высказывания в отношении Берговина.
Мечта зацепить сноуборд к трамваю — это мечта человека у которого полностью отсутствует мозг!считает жительница Нижнего Тагила Наталья.
Некоторые также вспомнили прошлогоднюю трагедию в Екатеринбурге, когда девочка-зацепер погибла под колесами трамвая.
Напомним, что скандальный видеоролик — промо к новой песни Берговина. За нарушения ПДД, запечатленные в нем, блогер будет наказан административным штрафом.