Тагильчане осудили блогера за зацепинг со сноубордом

Тагильчане осудили блогера за зацепинг со сноубордом
Тагильчане осудили блогера за зацепинг со сноубордом
Сегодня, 16:15ОбществоФото: Скриншот видео
Жители Нижнего Тагила осудили блогера Никиту Берговина за то, что он прокатился на сноуборде, прицепившись сначала к трамваю, а потом к автомобилю.

Многие назвали его поведение хулиганским и показывающим дурной пример молодежи.

Это как опасный пример для детей..... Ужас,пишет тагильчанка Татьяна в комментариях к видеоролику.

Сам блогер считает, что не сделал ничего плохого, объяснив все детской мечтой и желанием порадовать зрителей. В это поверили далеко не все.

Кого он там порадовал? Таких же недалёких как он? Да не ври хоть сам себе то, для хайпа, коментариев и лайков ты это всё делал!комментирует тагильчанин Эдуард.

Звучали и более жесткие высказывания в отношении Берговина.

Мечта зацепить сноуборд к трамваю — это мечта человека у которого полностью отсутствует мозг!считает жительница Нижнего Тагила Наталья.

Некоторые также вспомнили прошлогоднюю трагедию в Екатеринбурге, когда девочка-зацепер погибла под колесами трамвая.

Напомним, что скандальный видеоролик — промо к новой песни Берговина. За нарушения ПДД, запечатленные в нем, блогер будет наказан административным штрафом.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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