Захват бизнес-центра «Манхэттен» прокомментировали арендаторы

Управляющая компания «Аурус» накануне «захватила» здание «Манхэттена». Не менее 20 мужчин спортивного телосложения буквально выгнали охранников от компании «Кировская», после чего завладели контролем над бизнес-центром.
Следует отметить, что конфликт начался еще весной прошлого года после того, УК «Аурус» пришла на смену «Комплексным сервисным решениям». Впоследствии власть была захвачена компанией «Кировская», но сейчас снова вернулся «Аурус», причем с серьезной поддержкой.
Арендаторы дали интервью журналистам Е1. Они утверждают, что к подобным ситуациям давно привыкли, а потому уже ничему не удивляются. Речь идет далеко не о первом «захвате», так что если в целом, все сохраняют спокойствие.