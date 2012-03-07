Aston Martin привез в Женеву дорожный V12 Zagato
Британский производитель спорткаров Aston Martin продемонстрировал в Женеве свою очередную уникальную работу – дорожную модификацию суперкара V12 Zagato. Компанию ему на стенде марки составил рестайлинговый V8 Vantage, тоже впервые появившийся на публике. Aston Martin V12 Zagato сейчас считается флагманом модельного ряда марки.
Это очередная совместная работа британцев и итальянского кузовного ателье Zagato, созданная в ознаменование полувекового юбилея сотрудничества двух именитых фирм. Изначально суперкар создавался для гоночного трека, но в Женеву производители привезли версию, адаптированную к дорогам общего пользования. Двигатель остался неизменным – 517 л.с. и 570 Нм, а вот салон существенно облагорожен, подвеска же стала значительно комфортнее. Кузов купе выполнен из алюминия и карбона, причем полируется и окрашивается он вручную, а на отделку салона каждого V12 Zagato уходит около 2000 человекочасов. Британская компания планирует построить только 150 экземпляров дорожного V12 Zagato, и каждый из них будет продан по цене не менее 520 000 долларов. В ходе рестайлинга спорткар Aston Martin V8 Vantage получил усовершенствованный аэродинамический обвес, новые колесные диски и более мощные тормоза. Перенастроенная подвеска, по заявлениям производителей, обеспечивает больший комфорт и управляемость. На последнюю, кроме того, влияет и измененное передаточное соотношение руля – теперь руль от упора до упора делает всего 2,62 оборота. Основным аспектом модернизации V8 Vantage стала новая автоматическая коробка Sportshift II – 7-ступенчатую трансмиссию разработали специально для этого спорткара. Она получила сближенные передаточные числа, что сделало спорткар не только динамичнее, но и экономичней: с этой КПП он расходует 12,9 л на 100 км пути, с учетом того, что речь идет о 4,8-литровом 426-сильном двигателе.