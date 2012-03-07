Aston Martin привез в Женеву дорожный V12 Zagato

Это очередная совместная работа британцев и итальянского кузовного ателье Zagato, созданная в ознаменование полувекового юбилея сотрудничества двух именитых фирм. Изначально суперкар создавался для гоночного трека, но в Женеву производители привезли версию, адаптированную к дорогам общего пользования. Двигатель остался неизменным – 517 л.с. и 570 Нм, а вот салон существенно облагорожен, подвеска же стала значительно комфортнее. Кузов купе выполнен из алюминия и карбона, причем полируется и окрашивается он вручную, а на отделку салона каждого V12 Zagato уходит около 2000 человекочасов. Британская компания планирует построить только 150 экземпляров дорожного V12 Zagato, и каждый из них будет продан по цене не менее 520 000 долларов. В ходе рестайлинга спорткар Aston Martin V8 Vantage получил усовершенствованный аэродинамический обвес, новые колесные диски и более мощные тормоза. Перенастроенная подвеска, по заявлениям производителей, обеспечивает больший комфорт и управляемость. На последнюю, кроме того, влияет и измененное передаточное соотношение руля – теперь руль от упора до упора делает всего 2,62 оборота. Основным аспектом модернизации V8 Vantage стала новая автоматическая коробка Sportshift II – 7-ступенчатую трансмиссию разработали специально для этого спорткара. Она получила сближенные передаточные числа, что сделало спорткар не только динамичнее, но и экономичней: с этой КПП он расходует 12,9 л на 100 км пути, с учетом того, что речь идет о 4,8-литровом 426-сильном двигателе.