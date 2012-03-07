Бюджетный минивэн Dacia Lodgy показали европейцам

Первый минивэн румынского подразделения концерна Renault получил имя Lodgy, которое было образовано от английского слова lodge, которое можно перевести как размещать или домик, и намекает на то, что в машине может поместиться вся семья и ее багаж. При общей длине машины в 4,5 метра, Lodgy предлагает удобный доступ в салон даже для пассажиров третьего ряда сидений. Dacia Lodgy получит два бензиновых мотора - 1,6 литра мощностью 105 л.с. и турбированны1 1,2-литровый двигатель мощностью 115 л.с. Также для модели доступны два дизеля объемом 1,5 литра мощностью 90 и 110 лошадиных сил. По данным компании, автомобиль будет доступен с двумя вариантами конфигурации салона: для пяти и семи мест. Основными покупателями минивэна должны стать водители, которые ищут семейный автомобиль, обладающий вместительностью и невысокой ценой, но вынуждены покупать чаще всего подержанные машины. Компания пока оставляет открытым вопрос о выпуске праворульного варианта минивэна. Возможно, эта модификация будет представлена в январе 2013 года, когда на рынок выйдут новое поколение Sandero и обновленный Duster.